التحفظ على 11 ألف قطعة مستلزمات طبية في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 11 ألف و420 عبوة عبوة وقطعة "كمامة، وجوانتي، وكحول مطهر"، تم ضبطهم، قبل بيعهم في السوق السوداء، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، لاتهامه باحتكار سلع طبية، بقصد رفع أسعارها.

وكانت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المقبوض عليه، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمستلزمات الطبية، مجهولة المصدر، والغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وبتقنين الإجراءات، واستهدافه، تم ضبطه، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر "جنح" بقسم شرطة العطارين بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..