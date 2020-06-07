كريم قاسم يوضح لـ«الشروق» تفاصيل إصابته بكورونا: بدأت التعافي

أصيب الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورنا المستجد "كوفيد - 19"، وأشار إلى أنه يعاني من المرض منذ فترة، وأنه يخضع للعزل المنزلي وتعليمات الطبيب في هذا الأمر.

وأكد قاسم في تصريح خاص لـ"الشروق" إنه يتعافى تدريجيا من أعراض المرض، وأنه لم يغادر القاهرة منذ شهر.

ونفى قاسم ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار حول إصابته خلال تواجده فى إحدى الحفلات التي أقامتها إحدى الفنانات في عيد الفطر خارج القاهرة، وهو الحفل الذي نددت به المذيعة بسمة وهبة في برنامجها "كل يوم" وشنت هجوما كبيرا على الفنانة التي لم تذكر اسمها.

وأكدت بسمة إصابة أكثر من فنان حضروا الحفل بفيروس كورونا نتيجة عدم تطبيق أي من الإجراءات الاحترازية.

وكان الفنان كريم، أعلن عن بدء تعافيه من فيروس كورونا الذي بسببه يخضع للحجر الصحي منذ أكثر من أسبوعين، ولم يكشف "قاسم" كيفية إصابته به.

ويخضع كريم قاسم حاليا للعلاج في بيته مبتعدا عن أسرته حتى لا يتسبب في إصابتهم بالعدوى.

يذكر أن كريم قاسم شارك في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، ونبيل عيسى، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.