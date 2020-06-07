 الرئيس السيسي يهنئ ملك السويد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ ملك السويد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:05 ص

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.


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