 السودان: 215 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6081 حالة.. ووفاة 12 يرفع الوفيات لـ359 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: 215 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6081 حالة.. ووفاة 12 يرفع الوفيات لـ359

أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:29 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:29 ص

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 90 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس الجمعة - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 166 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 675 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6081 حالة، بينها 359 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2014 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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