رئيس وزراء سنغافورة: فيروس كورونا سوف يجعل العالم أقل ازدهارا وأكثر اضطرابا

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إن العالم سوف يكون أقل رفاهية وأكثر اضطرابا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هسين القول في تصريحات اليوم الأحد إن سنغافورة لن تعود للاقتصاد العالمي المفتوح والمترابط الذي كان موجودا قبل فرض إجراءات إغلاق جزئية على المدينة منذ شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف هسين أنه على مواطني سنغافورة الاستعداد لمستقبل مختلف وأكثر صعوبة في ظل ارتفاع معدل البطالة، حيث تسعى الشركات للتعامل مع تباطؤ الطلب والقيود المفروضة على الحركة.

وأشار هسين إلى أن المدينة استفادت من الاقتصاد العالمي المفتوح، وكانت مركزا للتجارة والاستثمار.

وأوضح" الدول سوف تكون لها حصة أقل في ما تتمتع به غيرها من رفاهية ، قائلا " الدول سوف تتصارع بصورة أكبر على كيفية تقسيم الكعكة بدلا من العمل معا من أجل تكبير حجمها لمصلحة الجميع. سوف يكون عالما أقل ازدهارا وأكثر اضطرابا".

ويشار إلى أن سنغافورة تنفق 93 مليار دولار (7ر66 مليار دولار) أو ما يعادل 20% من إجمالي الناتج المحلي لها، في إطار جهودها لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم ودعم الشركات والموظفين في ظل تفشي فيروس كورونا. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المدينة بأكبر نسبة في تاريخها.