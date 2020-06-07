رغم إصابته بفيروس كورونا، قدم أحمد الخطيب، مذيع ببرنامج "نفسنة" على قناة القاهرة والناس، أغنية ساخرة، تحذر من مخاطر فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية.

قناة "القاهرة والناس" أطلقت الأغنية عبر شاشتها، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أحمد الخطيب، وهو في منزله يعاني من "العزل"، ويتذكر أيام الخروج من المنزل والعمل والتواصل مع أصدقائه، كما قدم الأغنية بنفس ألحان أغنية المغنية العالمية "أديل"، وهي أغنية hello.

ويقول أحمد الخطيب، الأغنية هي محاولة لتحذير الناس من فيروس كورونا، وأن نتذكر دائما أن لنا أقارب قد يكونوا عرضة للمرض، ففكرة الأغنية من البداية كانت عن العزل، ولكن بعد إصابتي بكورونا، رأيت تغير بعض الكلمات بها.

وأضاف الخطيب، إنه رغم كافة التعليقات السلبية التي كانت تمر عليه عبر السوشيال ميديا، خصوصا معاملة مرضى كورونا بشكل سيئ وبه تنمر، إلا أنه فوجئ بأن أهل المنطقة التي يسكن بها وجيرانه يطمئنون عليه باستمرار ويعرضون عليه المساعدة بشكل متواصل.