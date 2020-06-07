خالد أبوبكر: أقسم بالله لم نسمع يوما إشاعة تتعلق بالمساس بطهارة يد السيسي

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن مصر تحتفل اليوم بمرور سنوات على حكم الرئيس السيسي البلاد، مؤكدا أن طهارة اليد ومكافحة الفساد أبرز ما تميز به السيسي، خلال الست سنوات الماضية.

أضاف في برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه على قناة «ON E»، مساء الأحد: «أقسم بالله لم نسمع يوما إشاعة تتعلق بالمساس بطهارة يد السيسي، وعلى فكرة الإعلاميين والناس اللي جوا الدايرة دي بيعرفوا، وبقينا خلاص نفاق الحاكم مبقاش ينفع، الكاميرات بتسجيل والكلام دا لآخر الحياة أحاسب عليه، وبسأل لو كان واحد زي السيسي أو السيسي حكم مصر من 2008».

تابع: «يصحى الصبح يشتغل 16 ساعة ويقعد 3 ساعات على الهواء ويشوف الكوبري ويكلم الشباب ويعمل كل حاجة لو واحد زيه من 2008 حالنا كان يبقى إيه».

وتمر اليوم الذكرى السادسة لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، بعد انتخابه في 8 يونيو عام 2014.