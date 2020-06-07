طفل بالشرقية يتبرع لدعم مستشفيات العزل بـ10 بدل وقائية لمواجهة كورونا

وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لرجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، على جهودهم في دعم منظومة الصحة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة للمديرية في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان له، اليوم السبت، إن الطفل "محمد صبري فراويلة" 15 سنة، تبرع لدعم مستشفى "بلبيس" المركزي بـ 10 بدل عزل للفريق الطبي بالمستشفى، فيما دعم رجال المجتمع المدني مستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي بجهاز "CBC" لفحص صورة الدم كاملة، وطابعة خاصة به، بتكلفة نحو 100 ألف جنيه، فيما اشترك عدد من موظفو المعمل المشترك بمدينة الزقازيق مع فني المعمل بمستشفى "حميات" الزقازيق في دعم المستشفى بـ 4 أجهزة "نابوليزر"، ودعم الدكتور ناصر الشافعي، مدير مستشفى "القنايات" المركزي، المستشفى، بـ 3 أجهزة "نابوليزر".