محافظ جنوب سيناء يكشف موعد إعادة فتح الشواطئ والفنادق

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موعد فتح الشواطئ مرة أخرى والفنادق، بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تراجع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

أضاف «فودة»، في مداخلة على قناة «TEN»، مساء الأحد: «الصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وراء انخفاض عدد إصابات كورونا داخل المحافظة، هيتم إعادة فتح الشواطئ في يوم 15 يونيو، وفتح الفنادق مطلع يوليو المقبل».

وأشار إلى مصادفتهم وجود بعض الفنادق التي لا ترغب في إعادة فتح أبوابها للعمل مرة أخرى، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية بشدة على المراكب والفنادق والتجمعات في كل مناطق المحافظة.

وتراجعت الإصابات خلال الأيام الأخيرة في محافظة جنوب سيناء، ما وضع المحافظة في أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في مصر حتى أمس السبت، إلى 32 ألفا و612 حالة، من بينهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.