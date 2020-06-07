 1.35 مليون طالب يعودون إلى المدارس في كوريا الجنوبية غدا الاثنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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1.35 مليون طالب يعودون إلى المدارس في كوريا الجنوبية غدا الاثنين

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:59 ص

في المرحلة النهائية من إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية، سيعود 35ر1 مليون طالب إلى المدارس غدا الاثنين، وسط مخاوف مستمرة بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت وزارة التعليم اليوم الأحد إن طلاب المدارس المتوسطة في الصف الأول وطلاب الصفين الخامس والسادس بالمدارس الابتدائية سيعودون إلى الفصول الدراسية.

وبعد تأجيلات متكررة، أعادت البلاد فتح المدارس على مراحل، بدءا من المدارس الثانوية في 20 مايو الماضي.

وسيعود 9ر5 مليون طالب إلى المدارس، عندما يتم استكمال المرحلة الرابعة والأخيرة غدا الاثنين.

غير أن معظم المدارس تتخذ إجراءات مختلفة لتقليص حجم الفصول الدراسية بتناوب أيام الدراسية لمختلف الفصول مع المزج بين الدراسة عبر الانترنت والحضور الفعلي بالمدارس.

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