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امبريال كوليدج لندن تقيم مشروعا لدعم تطوير اللقاحات ضد كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 2:06 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 2:06 م

تقيم جامعة "امبريال كوليدج لندن" البحثية في لندن مشروعا لتوزيع لقاح محتمل ضد مرض كوفيد-19 بسعر رخيص، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيطلق على المشروع اسم "فاك إيكويتي جلوبال هيلث".

ويتم تدشين شركة أخرى يطلق عليها اسم "فاكس اكويتي"" للإسراع من حجم تصنيع اللقاح.

وقال البروفيسور روبين شاتوك، رئيس قسم عدوى الغشاء المخاطي والمناعة في "امبريال كوليدج لندن" إن "المشروعين الجديدين هما السبيل الأكثر فعالية بالنسبة لنا لتقديم اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 بسرعة وبتكلفة رخيصة على الصعيد الدولي، بينما نستعد لأوبئة مستقبلية"

وذكرت جامعة "امبريال كوليدج لندن" أنها حصلت على أكثر من 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) من أموال عامة لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وخمسة ملايين جنيه من مانحين.

وسيدخل اللقاح المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية في 15 يونيو

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