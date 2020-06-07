وثيقة نادرة بخط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تكشف خطته لإذاعة صوت العرب

كشفت وثيقة نادرة مكتوبة بخط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن خطة عمل إذاعة صوت العرب، والتي وجه فيها بتناول عدة موضوعات عن: "كيف حاول الاستعمار أن يقضي على القومية العربية، وقطع أوصال الدول العربية، كيف نكثت إنجلترا بعهودها التي قطعتها للعرب بعد الحرب الأولى، و كيف تمكن الإستعمار من الدول العربية، وكيف ثبت أقدامه بمساعدة الخونه العرب السياسيين".

وقال إبراهيم عناني، عضو اتحاد المؤرخين العرب، في تصريحات خاصة للشروق اليوم الأحد، إن الرئيس الراحل وجه برامج إذاعة صوت العرب بتناول موضوعات كيف تبين للاستعمار أن سياسته الطويلة التي أقامت الحدود بين العرب، وأنشأت حكومات منقادة فأغلبها من صنائعه، محاولة بكل الوسائل القضاء على القومية العربية.

وتابع "عناني"، أن جمال عبد الناصر أنهى خطابه: "إن الشعوب العربية فطنت إلي دسائس الاستعمار وكانت دائمًا تزيد إيمانًا بوحدتها كلما حاول الاستعمار أن يقضي عليها، ويدق مسماره الأكبر في نعشها وهو إسرائيل، و أن الدول العربية دخلت الحرب ضد إسرائيل، والشعوب العربية دخلت في سبيل الله، والحكومات دخلت في سبيل الغنائم الأطماع الذاتية".