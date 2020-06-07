طارق شوقي: حوالي 35% من الطلاب غشوا مشروعاتهم البحثية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين أجروا امتحاناتهم إلكترونيًا بلغ 1.2 مليون طالب، ذاكرًا أنه تم إجراء 10.5 مليون امتحان لهم.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن نسبة النجاح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وصلت إلى 98%، مشيدًا بجهود المديرية التعليمية بأكملها أثناء أداء الامتحانات للطلاب.

وعن المرحلة الإعدادية، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من تقديم المشروعات البحثية للمرحلة الإعدادية، مضيفًا أنه تم تقديم حوالي 15 مليون مشروع بحثي.

وذكر أنه تم اكتشاف جروبات للغش بين الطلاب معروف مصدرها وتم إرسال رسائل لهم لإبلاغهم بأن نتائجهم ليست مستواهم الحقيقي، لافتًا إلى أن نسبة من غشوا في المشروعات البحثية بلغ من 30 لـ 35% من إجمالي الطلاب المتقدمين بمشروعات بحثية.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة، من أجل إجراء امتحانات الثانوية العامة.