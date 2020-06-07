 الملاكم جوشوا: أمامنا فيروس جديد اسمه «العنصرية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الملاكم جوشوا: أمامنا فيروس جديد اسمه «العنصرية»

د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:00 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:00 م

شارك بطل الملاكمة البريطاني انتوني جوشوا في احتجاجات ضد العنصرية في مدينة واتفورد أمس السبت.

وفي حديثه للمتظاهرين وصف جوشوا العنصرية بأنها جائحة وفيروس.

وقال بطل العالم في الوزن الثقيل البالغ من العمر 30 عاما، "إنه أمر خارج عن السيطرة، لا أتحدث عن كوفيد -19 بل الفيروس الذي أتحدث عنه يسمى عنصرية".

واتكأ جوشوا على عكازين خلال مشاركته في المظاهرات، نتيجة معاناته من إصابة في الركبة.

وجاءت هذه المظاهرة لمساندة قضية المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد والذي توفى أواخر الشهر الماضي على يد ضابط شرطة.


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