شاركت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، في إحياء يوم البيئية العالمي بمدينة سفاجا.

وأكدت "رئيس المدينة" الحرص على حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت"المغربي" أن إدارات البيئة والزراعة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وفروا 30 شجرة مثمرة تم زراعتها في محيط قصر ثقافة سفاجا ومقر التأمين الصحي.

وشاركت "رئيس المدينة" يرافقها المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير في البحر الأحمر في غرس عدة شتلات من الأشجار المثمرة لإحياء اليوم العالمي للبيئة.

الجدير بالذكر أنه منذ الاحتفال الأول في عام 1974، ساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي وقد تطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة وشارك الملايين من الناس على مر السنين، مما ساعد على إحداث تغيير في عادات الاستهلاك لدينا، وكذلك في السياسة البيئية الوطنية والدولية.

وجاء اختیار التاريخ بمناسبة إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبیئة في 5 يونیو لتوضیح المخاطر المحیطة بالبیئة، واتخاذ إجراءات سیاسیة وشعبیة للحفاظ عليھا.