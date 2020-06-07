 تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
أحمد عويس
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 2:23 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 2:23 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ.

وجاء مشروع القانون إعمالًا للنصوص الدستورية فى ضوء تعديلات 2019، وفق النص المقدم من القصبي.

وشهد الاجتماع إشادة نيابية بمشروع القانون، واصفين مناقشتهم للقانون بأنها بمثابة يوم تاريخى وإضافة للعمل التشريعي.

من جهته، قال النائب علي بدر: مشروع القانون يأتى تأكيدًا على اكتمال المؤسسات فى مصر الحديثة وأننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة.

في حين قال النائب سامي رمضان: وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعى، ويحقق الصالح العام.

أما النائب سعيد العبودى، فوصف مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ تحت القبة بمثابة يوم تاريخي.

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