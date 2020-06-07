رئيس كفر الدوار: حملات لإزالة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بنطاق عدد من مناطق المدينة من بينها "المدخل، وشارع أحمد عرابي، والكوبري الأوسط".

وأسفرت الحملة والتي جاءت من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن إزالة كافة حالات إشغال الطريق، وكذلك تسهيل الحركة المرورية بكباري المشاة وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بنطاق ترعة المحمودية، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.