مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة الأمريكية خلال القبض عليه كشف ملامح العنصرية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع أصحاب البشرة السمراء.

وهذا ما جعل العديد يندد بمدى الوحشية في المعاملة وضرورة حصول هذه الفئة على حقوقها الإنسانية، ولعب الفن دورًا في مناهضة هذه العنصرية، حيث صمم العديد من الرسامين أعمال تجسد مشهد مقتل المواطن فلويد وأبرزوا من خلال اللوحات رسائل للدفاع عن الحقوق.

وترصد "الشروق" عددا من الأعمال الفنية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع للدفاع عن حقوق فلويد وغيره والمطالبة بأنهاء العنصرية.

- لوحة الجندي المجهول

تضامن الفنان البريطاني الشهير المعروف بأعمال الشارع، بانكسي، مع قضية العنصرية عبر رسم لوحة يظهر فيها علم أمريكا يحترق بشمعة وأسفله نصب تذكاري لشخص أسود يشبه النصب التذكاري للجندي المجهول.

وعلق الفنان على اللوحة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "النظام الأبيض خذل الملونين".

- لوحة اندهش

وفقًا لشبكة "بي بي سي"، فقد رسم فنان الشارع ناثان مردوج، لوحة جدارية في نفق بمنطقة ميلفيلد البريطانية، تضامنًا منه مع قضية العنصرية وحق ذوي البشرة السمراء في حياة متساوية مع الأخرين ومعاملة إنسانية.

وتكونت اللوحة التي حملت اسم "اندهش"، من يدين مترابطتين لتكوين شكل قلب، تعبيرًا عن أن الجميع يجب أن يترابط ويتعاون في هذه الفترة لإنهاء العنصرية.

وأوضح صاحب اللوحة أنه استخدم اللون الرومادي في بعض أجزاء اليدين لنشر رسالة أن اللون أبعدنا عن الإنسانية وجعلنا نظن بأننا مختلفين ولكن في الحقيقة نحن نسخة من بعضنا البعض ولنا نفس الحقوق.

وشارك هذا العمل عديد من المشاهير، منهم مغني الراب الأمريكي آيس-تي.

وبعد هذه اللوحة، طالبت عدة جمعيات خيرية في المملكة المتحدة الفنان الشاب بعمل لوحات فن تسلط الضوء على مناهضة العنصرية.

- لوحة عباد الشمس

رسمت هذه اللوحة بواسطة عدد من الفنانين الشباب الذين تخرجوا من جامعة كاليفورنيا.

وقال ماكلين أحد رياني اللوحة، إنها رسمت في الحي الذي قتل فيه جورج فلويد وبعد 3 أيام من وفاته وتم الانتهاء منها في غضون 12 ساعة.

وأضاف أنها توجت بصورة جورج فلويد وخلفه زهرة عباد الشمس وبعض أسماء الأمريكيين الأفارقة الذي قتلوا سابقًا بالولايات المتحدة بسبب عنصرية رجال الشرطة ومنهم الشابة برونا تايلور التي أصيبت برصاصة قاتلة في منزلها خلال القبض عليها وهى غير مسلحة- وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وأكد أن جرح العنصرية ينزف كلما قتل أحد بسببها ولهذا يجب وقفها والدفاع عن من يتعرضون لها بسبب لون بشرتهم التي لم يختاروا.

وطالب الشاب من جميع الفنانين عمل أعمال تناهض العنصرية، لأن الفن علاج ويمكن أن يعبر عن أشياء يصعب التحدث عنها بكلمات وله تأثير قوي.

- لوحة لا استطيع التنفس

هذه اللوحة التي ملئت باللون الأسود حملت أسم "لا استطيع التنفس" وهى الكلمات الأخيرة التي نطق بها جورج فلويد خلال مقتله على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

وقال فنان الشارع ثيوبليس سميث، صاحب اللوحة، إن الفن يمكن أن يساعد في علاج الصدمة ويظهر العنصرية بأعمق صورها ويساعد على المناقشة والتعبير عن الرأي ويشجع على التضامن مع القضية.

وأضاف أن عمل لوحات لإبراز العنصرية ليس بالأمر السهل لأنها تحتاج إلى أن تكون معبرة للغاية حتى تؤثر في كل من يراها، مؤكدًا أن الفن هو أهم سلاح للفت الانتباه للقضايا الاجتماعية.