أصبح المواطن الأمريكي جورج فلوريد، الذي لقي مصرعه في 25 مايو الماضي، رمزًا للاحتجاج ضد العنصرية، بعدما تعرض لعنف من ضابط شرطة وضع ركبته على رقبة فلوريد لمدة 8 دقائق تقريبًا، ما اعتبره المحتجون في أمريكا والعالم أنه صورة جديدة من صور العنف ضد ذوي البشرة السمراء.

ففي الولايات المتحدة، استمرت الاحتجاجات العنيفة والمظاهرات في الشوارع بجميع أنحاء البلاد منذ وفاة فلويد، مع اعتقال حوالي 4000 شخص في نواحي أمريكا، واتخذ العديد من الفنانين اللوحات الجدارية والرسومات أسلوبا لتكريم فلوريد، ومحاربة العنصرية في الولايات المتحدة وفي أي مكان في العالم، واستعرض موقع صحيفة " ذا استار" الماليزية مجموعة من الأعمال الفنية في هذا الشأن.

ويقوم الزوار بزيارات صامتة إلى نصب تذكاري يضم لوحة جدارية لجورج فلويد، بالقرب من المكان الذي توفي فيه أثناء احتجازه لدى الشرطة بالقرب من تقاطع شارع في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتم عمل اللوحة الجدارية من قبل مجموعة من الفنانين المحليين، ويضم اسم فلويد الكامل المعروض بشكل بارز عبر الجدار، وصورته وفي الخلفية زهرة عباد الشمس مع أسماء أفراد آخرين قُتلوا على يد الشرطة على مر السنين.

وفي صورة أخرى يظهر جورج فلوريد مرسوما بأجنحة ملائكة، ويحمل لافتة توقف ضد العنصرية، في أحد شوارع برشلونة، وقد رسمها سالفاتور بينينتيندي، وهو فنان إيطالي ملقب بـ"تي في بوي"، معروف بأعماله في حركة فن البوب الحضرية.

ورسم المغني ومؤلف الأغاني والفنان الساخر الأمريكي جيفري لويس رسمًا كاريكاتوريًا مكتوبًا عليه كلمة لماذا باللون الأحمر، مشيرًا إلى صورة فلويد.

في ألمانيا، ظهرت لوحة جدارية تصور فلويد على جزء من جدار برلين السابق في ماور بارك، تم رسمه من قبل فنان شارع برلين إمي فريثنكر، حيث أصبح الغضب من مقتل فلويد أمرا عالميا، وخرج الناس إلى شوارع برلين ولندن لإظهار التضامن مع المتظاهرين الأمريكيين.

ووسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، رسم فنان الشارع سيلوس لوحة جدارية لفلويد، وبدا فيها فلوريد مكمما وعلى وجهه علامات البكاء، وجملة "لا أستطيع التنفس" التي لفظها قبل مقتله، وبجواره عبارات عن السلام والحب.

الفنانان السوريان عزيز أسمر، وأنيس حمدون، انتهيا من لوحة جدارية تصور فلوريد في بلدة بنش في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، واستخدموا جدار منزل تم قصفه في حيهم.

وشارك الفنان الإيطالي ألكساندرو بلامبو، من خلال بورتريه ساخر استعان فيه بشخصيات المسلسل الشهير "ذا سيمبثون"، مسجلاً عبارات "لا أستطيع التنفس" التي نطقها فلوريد، وهي الشعار الرئيسي أثناء الاحتجاجات.