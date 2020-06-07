مالطا تسمح لأكثر من 400 مهاجر بدخول الميناء بعد تزايد الضغوط عليها

تم السماح لحوالي 425 مهاجرا بالنزول من عدة سفن، راسية قبالة شواطئ مالطا، بعد قضاء أسابيع في مدينة ليمبو، طبقا لما أعلنته الحكومة.

وسمحت الدولة الجزيرة بالاتحاد الأوروبي، الواقعة في البحر المتوسط للمهاجرين بدخول الميناء مساء أمس السبت، بعد أن تعرضت لضغوط متزايدة.

وأقرت الحكومة بأن الوضع أصبح "صعبا للغاية" وحدث "اهتياج" على متن القوارب.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن المهاجرين على متن السفينة "يوروبا 11" ثاروا ضد الطاقم.

لكن في إعلانها عن إجراءاتها للسماح بدخول المهاجرين، انتقدت حكومة مالطا قريناتها من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب فشلها في الموافقة على إعادة توطين بعضهم خارج مالطا.