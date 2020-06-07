بعد أكثر من أسبوع على مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد خلال القبض عليه من قبل ضباط شرطة في مدينة مينيابوليس، وما أعقب ذلك من احتجاجات في ولايات أمريكية، تم إحياء ذكراه في ولاية نورث كارولينا، عبر نصب تذكاري.

ولد فلويد في مدينة فايتفيل في واشنطن، لكنه نشأ في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، وأقيمت جنازته في هيوستن هذا الأسبوع.

وتوفي فلويد البالغ من العمر 46 عامًا في 25 مايو، بعد أن ضغط الضابط السابق ديريك تشوفين، بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، حتى توفي، فيما قضت عمليات التشريح للجثة بموته خنقا.

أقيم لفلويد نصبا تذكاريا في ولاية كارولينا الشمالية، لتخليد ذكراه، أقيمت فيه حفلا لتأبينه، السبت، في مقر مؤتمر كيب فير بي، وهو مرفق تابع لطائفة المعمودية الأمريكية الحرة، وفقًا لمدير مقاطعة هوك، هوبير بيتركين.

يعتبر النصب التذكاري في ولاية كارولينا الشمالية هو الثاني لفلويد، حيث أقيم نصب تذكاري في جامعة في مينيابوليس، على بعد ميلين من حيث قتل، فيما سيقام نصبا تذكاريا ثالثا ونهائيا في هيوستن، حيث دفن فلويد.

يدور النصب التذكاري بولاية كارولينا الشمالية، حول الحياة التي عاشها السيد جورج فلويد، وغطى تكاليفه والجنازة في تكساس، الملاكم الأمريكي المشهور، فلويد مايويزر، الذي كان على اتصال بالعائلة منذ وقوع الحادثة.

إلى ذلك فيما استطاع شقيق فلويد، أن يجمع 10 ملايين دولار، بعدما أقام أفراد العائلة صفحات لتمويل النصب التذكارية، في أعقاب وفاة فلويد، بحسب موقع "سيتيزن تايم" الأمريكي.

وستدير هذه الأموال شركة المحاماة العائلية وتستخدم لتغطية مصاريف الجنازة والدفن، والإقامة والسفر لجميع إجراءات المحاكمة، ومساعدة الأسرة لتواصل السعي لتحقيق العدالة لجورج.