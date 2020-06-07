رئيس بنك القاهرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز موقف الدولة للتصدي لـ«كورونا»

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في امتصاص صدمة كورونا وأثبت كفاءة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين احتياط النقد الأجنبي، ما ساهم في تصدر مصر لأزمة كورونا.

أضاف «فايد»، في لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد: «الأمور كثيرة جدا اللي حصلت في التلات سنوات اللي فاتت من إصلاحات اقتصادية ساهمت في تقليل التضخم والطبالة ومواجهة وباء زي كورونا، ولو شونا هنلاقي الآثار بتاعت كورونا أقل من دول تانية كتير، ».

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في بناء احتياطتي النقد الأجنبي بعد هبوط كبير، ولكن بعد الإصلاح الاقتصادي يصل إلى 45 مليار دولار وهو ما ساهم في مواجهة أزمة كورونا، والآن يصل إلى نحو 36 مليار دولار ما يغطي الاحتياجات الاقتصادية لثلاثة أو أربعة شهور.