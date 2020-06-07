السودان يرحب بإنشاء مجلس الأمن بعثة انتقالية وتمديد عمل «اليوناميد» بالخرطوم

رحب مجلس الأمن والدفاع السوداني بالقرار الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية، وقرار تمديد عمل بعثة اليوناميد حتى 31 ديسمبر 2020، الصادرين من مجلس الأمن الدولي، خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال الأستاذ حسن قاضي، عضو مجلس الأمن والدفاع نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا، في بيان، الأحد، إن حكومة السودان رحبت بالقرار رقم 2524 الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفني لحكومة الفترة الانتقالية، والقرار رقم 2525 الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد، مؤكدا أن هذه القرارات استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للأمين العام الامم المتحدة في 27 فبراير 2020.

أضاف: «هذه القرارات سوف تسهم فى دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية، مع التأكيد الوارد فى القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة».

وأبدى مجلس الأمن والدفاع بعض التحفظات على القرارين، مؤكدا الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد فى خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب، والمحافظة على أمن وسيادة السودان.