محافظ بورسعيد: العمل مستمر على طريق الربط بين محور 30 يونيو والمنطقة الصناعية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن العمل مستمر في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلومتر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.

وأوضح الغضبان، أن إنشاء الطريق الجديد بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتي تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم في إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعي لمدينة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جار العمل حاليا في إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، موضحا أهمية هذا الطريق الجديد في الربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية مما يساهم في إحداث السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.