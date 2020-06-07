المرصد السوري: مقتل 12 عنصرا مواليا لإيران في غارات على دير الزور الشرقي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بسقوط 12 قتيلا على الأقل من ميليشيات عراقية وأفغانية موالية لإيران إضافة إلى تدمير آليات وذخائر جراء قصفا بـ8 غارات من طائرات مجهولة في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن القصف الذي نفذ قبل منتصف ليل السبت/ الأحد استهدف مقرات الميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي.

ووفق المرصد، استقدمت تلك المليشيات تعزيزات إلى مواقعها قبل 3 أيام حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

وأشار المرصد إلى أن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.