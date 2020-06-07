بنك الدم بالمنيا يعلن شروط تبرع المتعافين من مصابي كورونا بالدم

أعلن الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، أن المركز ينسق الآن مع إدارة الطب الوقائي، لعمل قاعدة بيانات للمتعافين من فيروس كورونا، للتواصل معهم للتبرع بالدم لاستخدامه في علاج المصابين.

وأضاف رئيس بنك الدم، وصول الأجهزة الخاصة بسحب عينات بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وتابع "أبو القاسم" في تصريحات صحفية: "سنبدأ في التواصل مع المتعافين لدعوتهم ومناشدتهم للتبرع بالبلازما، وأنه يوجد اشتراطات أولية وهي نفس الشروط الواجب توافرها مع المتبرعين بالدم، وهي أن يكون سنة ما بين 18 إلى 60 عامًا، وأن يكون المتبرع لديه ما يثبت إجراؤه مسحة إيجابية لفيروس كورونا".

وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، أن يكون المتبرع لديه ما يثبت أنه تم إجراء مسحتين سلبيتين له، ومرور 14 يومًا على المتعافين من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس، وألا يكون المتبرع من أصحاب أمراض "الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج".

وأظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

ووضعت الوزارة عدة شروط لـتبرع المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم منها: "أن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كيلو جرام، وأن يجيب على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراء أية عمليات جراحية كبرى قبل ذلك".

وأضاف أن شروط التبرع تنطبق على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.