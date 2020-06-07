هاني شاكر لـ «تركي آل الشيخ»: قريبا سأنضم إلى ألميريا وطلباتي المادية معقولة

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رد هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر صورة نادرة لأمير الغناء العربي هانى شاكر، وهو فى سن الشباب أثناء زيارته لنادي النصر السعودي عام 1975.

وكتب شاكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخري".

وأضاف: "قريبا أكون سألعب في صفوق فريق ألميريا لكي أكون مع حبيبي أبو ناصر واطمن طلباتي المادية ستكون معقوله قوي".