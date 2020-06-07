وزير بريطاني: ندعم إيران إنسانيا رغم الاختلافات

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي على دعم بلاده الإنساني لإيران، رغم الاختلافات، داعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال في تصريحات، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد :"نحن قلقون من عدد إصابات كوفيد - 19 في إيران، ومن المعروف أن لدينا عدة انتقادات تجاه الحكومة الإيرانية. لكن عندما يتعلق الأمر بوباء كورونا، فإننا نعطي الأولوية للدعم الإنساني، وقد عملنا لمساعدة إيران في مواجهة الوباء".

وأضاف: "رغم اختلافاتنا، فإننا نريد أن نرى الشعب الإيراني آمنا، وبوضع جيد، وذلك يصب في مصلحة المنطقة ومصلحتنا كذلك".

وشدد على أنه "من المهم أن تتعلم إيران من الدروس حول العالم، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة انتشار ثانية محتملة، ونحن مستعدون لدعمهم عندما تتخذ القرار الصحيح لمواجهة الوباء".

وعما إذا صرف وباء كورونا النظر عن أنشطة إيران، قال الوزير البريطاني: "لقد أثار وباء كورونا اهتمام المجتمع الدولي، ومنطقة الخليج وبريطانيا، بحق. لكن ذلك لا يعني تجاهل التحديات التي سبقت ظهور الوباء. فقضايا مثل حماية الأمن البحري، وتقليص النزاعات، ومواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، لا تزال ضمن التحديات التي نعالجها".

وأعرب الوزير عن قلق بلاده الشديد "بشأن الأثر الذي قد يتركه فيروس كورونا على اليمنيين. فالنظام الصحي في اليمن ضعيف. ونحن قلقون بشكل خاص من الوضع في المناطق الموجودة تحت سيطرة الحوثيين، فمن غير الواضح مدى سوء الوضع هناك".