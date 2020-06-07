ألمانيا تسجل 301 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا وصل بذلك إلى 183979 حالة إصابة منذ بداية الأزمة.

وبحسب بيانات المعهد، توفى إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا إجمالي 8668 شخصا، وبذلك ارتفع عدد المتوفيين بإجمالي 22 حالة وفاة في غضون يوم واحد.

وأضاف المعهد أن نحو 169100 تعافوا من العدوى، موضحا أن هذا العدد يزيد بنحو 300 شخص مقارنة على ما كان عليه قبل يوم واحد.

وبحسب أحدث بيانات المعهد، يبلغ معدل إعادة إنتاج العدوى 87ر0، أي أن كل شخص مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أقل من شخص آخر.