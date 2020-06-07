الوادي الجديد تسجل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة سجلت اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركز الداخلة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 89 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد على ضرورة مساندة المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوماً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض، وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافي 48 مصابًا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 331 مواطناً، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.