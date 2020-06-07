حادثة جورج فلويد تعيد للأذهان تأثير العنصرية على صحة الإنسان

تسببت قضية مقتل المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد على يد ضابط شرطة مينيابوليس، في اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعادت الواقعة إلى الأذهان تاريخ طويل من العنصرية والحديث عنها، وعن آثارها على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان.

وفي تقرير نشره موقع "سيكولوجي توداي" عن تأثير العنصرية على الصحة الجسدية، نشر بعض التقارير والأبحاث المرتبطة بهذا الجانب.

وذكر مركز برونفينبرينر للبحوث الانتقالية عندما يستشعر العقل وضعًا يحتمل أن يكون ضارًا، فإنه يعد الجسم عن طريق زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم، ويساعد هذا الفعل تجاوز أو محاربة المواقف الضارة للانسان، ولكن يجب أن نتذكر أنه هذه المواقف العصيبة تؤدي لأضرار جسدية، مثل التفاعل الصعب في العمل .

ورغم أننا أقل عرضة للإصابة بالخطر الجسدي، لكنه تكمن المشكلة في أن عندما تتكرر استجابة أجسادنا للضغط بشكل متكرر مع مرور الوقت، تظهر الأدلة على أنه يؤدي إلى مشاكل صحية بما في ذلك الاكتئاب، والقلق، والأرق، وأمراض القلب، والطفح الجلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وترجح بعض الأبحاث أن الأقليات العرقية تعاني من مشاكل صحية أكثر من غيرها، لأن التمييز العنصري يثير الإجهاد المتكرر، ووفق مراجعة من بين 121 دراسة نُشرت في عام 2013، وجد أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا الذين تعرضوا للتمييز كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق مقارنة مع أولئك الذين لم يتعرضوا للتمييز.

وفي مراجعة أخرى من 66 دراسة، أظهرت أن البالغين السود الذين أدركوا أنهم تعرضوا للعنصرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة النفسي وأكثر عرضة للإبلاغ عن رضا ذاتي أو عن حياتهم.

وركزت أبحاث أخرى على أثر ذلك على الصحة الجسدية والأمراض المرتبطة بها، وقال الباحث الرئيسي في هذا المجال، أنتوني أونغ، أستاذ التنمية البشرية في كلية الإيكولوجيا البشرية بجامعة كورنيل، أن التعرض للتمييز أو سوء المعاملة بانتظام يمكن أن يؤثر على الصحة من خلال تقويض قيمة الشخص الذاتية وحبس الفرص للعيش الهادف.

وقال أونج: "على الرغم من أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن التعرض المزمن للتمييز اليومي يزيد من خطر الأضرار الصحية، إلا أن النقص العام في البيانات المتعلقة بالآليات البيولوجية يشير إلى أهمية مواصلة دراسة هذا الموضوع".

وفي دراسة نشرت عام 2016، تتبعت أكثر من 200 من البالغين السود على مدى عقد من الزمان، أكمل فيها المشاركون استطلاعات حول سوء المعاملة اليومية مثل الإهانة أو التهديد أو المضايقة، كما أجابوا على أسئلة حول الحالات الحادة للمعاملة غير العادلة، مثل تثبيط عزيمتهم عن مواصلة تعليمهم، وعدم الحصول على قرض أو الإزعاج من قبل الشرطة.

وخضع المشاركون أيضًا لفحوصات الدم لتحديد 22 مؤشرًا حيويًا لأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومشاكل الأعصاب والالتهاب.

وأشارت النتائج التي توصلت إليها إلى أن التأقلم مع التجارب الصعبة والسيئة مثل سوء المعاملة والتمييز اليومي يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الاستجابات الضارة، قد تؤدي إلى تلف الأنظمة الفسيولوجية التي تنظم الإستجابة للضغط في الجسم.

ونشرت دراسة ثانية في عام 2017، مكونة من 152 طالبًا جامعيًا آسيويًا أمريكيًا، أكملوا مسحًا يوميًا للضغوط اليومية ذات الصلة بالعرق والحالات المزاجية والصحة البدنية لمدة أسبوعين، ووجدت الدراسة أنه عندما تعرض المشاركون لسوء المعاملة، فقد أبلغوا عن ضعف جودة النوم لديهم، ومعاناة من الأرق.

وأوضح أونج: "إن اليقظة المستمرة للتهديدات المتعلقة بالعرق في البيئة قد تمنعك من الحصول على نوم جيد في الليل، وأضرار صحية أخرى".