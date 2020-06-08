الأمم المتحدة تحقق في تقارير «مرعبة» عن قتل ونهب من قوات الوفاق في ليبيا

"هيومن رايتس وواش": يتعين على حكومة الوفاق اتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الانتقام في ترهونة

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتحقق من تقارير تفيد بوقوع أعمال نهب وتدمير للممتلكات في مدينتي ترهونة والأصابعة جنوب طرابلس اللتين استولت عليهما قوات ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية مؤخرا.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان صدر عنها، إن أكثر من 16 ألف شخص شردوا خلال الأيام القليلة الماضية في ترهونة وجنوبي طرابلس، أثناء معارك بين قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "التقارير عن اكتشاف عدد من الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة جدا".

وتابعت: "تلقينا عدة تقارير حول أعمال نهب وتدمير لممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

من جهتها قالت حنان صلاح الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يتعين على حكومة الوفاق اتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الانتقام في ترهونة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تحذيره للقوات الموالية للوفاق من أن أي أعمال انتقامية في المناطق المحررة ستواجه بالعقاب.