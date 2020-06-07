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أعداد جريدة الشروق
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الصين ترفض اتهامها «بتسييس» أزمة فيروس كورونا

علم الصين
علم الصين
د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 11:00 ص

رفضت الصين اتهامها بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا، قائلة إنها تعاملت مع الأمر بشفافية وأبلغت العالم بتطورات الفيروس في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شو لين، رئيس مكتب الاعلام بمجلس الدولة القول اليوم الأحد" بعض الساسة الأجانب ووسائل الاعلام عملت على إلقاء تهم مفترضة فيما يتعلق بمصدر الفيروس، وقامت بتوصيفه وتسييس أزمة الوباء".

وأضاف: "الافتراضات المزيفة مثل الصين مصدر الفيروس والصين أخفت الفيروس لا أساس لها من الصحة وغير منطقية وتمثل ازدراء للعلم".

ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في بادئ الأزمة في الصين أثار توترات بين الصين وعدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أكثر من مرة بالإخفاق في احتواء الفيروس.

ونفت الصين هذه الاتهامات، وأرسلت امدادات طبية وأطباء للدول التي تواجه فيروس كورونا، كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بجعل أي لقاح للفيروس تطوره الصين "متاحا للعالم".

وسعت بكين لإثارة الشكوك بشأن ما يتردد عن أن الفيروس كان مصدره الصين، وروج مسؤول بوزارة الخارجية لنظريات مؤامرة ربطت بين تفشي الفيروس والجيش الأمريكي.

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