 إسبانيا: القبض على رجل مطلوب في ألمانيا لاتهامه بدهس رجل شرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا: القبض على رجل مطلوب في ألمانيا لاتهامه بدهس رجل شرطة

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 11:48 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 11:48 م

أعلنت الشرطة الجنائية في إسبانيا اليوم الأحد القبض على مواطن إسباني مطلوب للسلطات الأمنية في ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الجنائية أن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في مدينة سانتا بولا بمقاطعة اليكانتي شرقي البلاد، متهم في ألمانيا بأنه أثناء مروره على نقطة تفتيش في مدينة هوفنهايم الألمانية دهس فرد شرطة بسيارته ما تسبب له في إصابات خطيرة.

وتصنف السلطات الألمانية الرجل بأنه "خطير"، وقد صدر أمر اعتقال أوروبي بحقه منذ أبريل الماضي.

ويحتاج تسليمه إلى السلطات الألمانية إلى قرار من محكمة الدولة العليا في العاصمة الإسبانية مدريد.

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