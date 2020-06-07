حشود ضخمة تحتج على وحشية الشرطة في أمريكا

خرج آلاف المتظاهرين إلى المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أمس السبت بالتوقيت المحلي، في اليوم الـ12 من المظاهرات ضد وحشية الشرطة، في أعقاب مقتل جورج فلويد، حيث وصفت المظاهرات بأنها الأكبر حتى الآن.

وفي فيلادلفيا ونيويورك واتلانتا ولوس انجليس وسان ديجو وسياتل ومدن رئيسية أخرى، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالعدالة.

واحتشد عشرات الآلاف في الشوارع في فيلادلفيا وحدها، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.

وتتواصل المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب مقتل جورج فلويد 46 عاما في ولاية مينيسوتا.

وفي رايفورد، بولاية نورث كارولينا، بالقرب من منطقة فايتيفيل، محل ميلاد فلويد، أقيم نصب تذكاري أمس السبت.

وفي العاصمة الأمريكية، واشنطن، ذكر مسؤولون بعد ظهر أمس السبت أنهم يتوقعوا أكبر تجمع منذ بدء المظاهرات قبل تسعة أيام حيث من المقرر إقامة العديد من الفعاليات في أماكن مختلفة.

واحتشد الآلاف خارج البيت الأبيض لساعات.

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد بالفعل أمام النصب التذكاري لإبراهام لينكولن حيث قاد مارتن لوثر كينج مسيرة شهيرة دفاعا عن الحقوق المدنية عام 1963.

وكان ضابط شرطة طرح فلويد أرضا وضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق ما تسبب في وفاته. وتم القبض على أربعة رجال شرطة، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، والآخرين بالمساعدة والتحريض.

وتوقفت حوادث الشغب والنهب التي شهدتها أنحاء مختلفة من البلاد إلى حد كبير. وشهدت شوارع بعض المدن، وبينها واشنطن، أعمال عنف وفوضى مطلع الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الجاري.

وأصبحت العاصمة الأمريكية نقطة مركزية للتظاهرات ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الغضب موجه إلى الرئيس دونالد ترامب الذي اتخذ نهجا صارما تجاه المظاهرات باستخدام القوات الاتحادية لتفريق المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.