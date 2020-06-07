شركات السفر البريطانية تنتقد مطلب الحجر الصحي الجديد

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انتقدت شركات السفر البريطانية ، اليوم الأحد، مطلبا جديدا من جانب الحكومة البريطانية يُلزم المسافرين الوافدين إلى البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين عزل أنفسهم لمدة 14 يوما عند الوصول.

وذكرت جماعة كواش كوارانتين، وتعني "مناهضة الحجر الصحي" أنها تمثل 500 شركة سفر، اليوم الأحد، وأن القواعد الجديدة "مليئة بالثغرات".

كما انتقدت شركات الطيران، التي تكبدت أيضا خسائر ضخمة نتيجة لحظر السفر الدولي أثناء الجائحة، تلك القواعد الجديدة.

وتقول الحكومة البريطانية إن هذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث موجة ثانية من الإصابات من خلال أشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت بريطانيا أعلى عدد من الوفيات في أوروبا جراء جائحة فيروس كورونا، وتم اتهام الحكومة بأنها تأخرت كثيرا في الاستجابة للأزمة.