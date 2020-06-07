رواندا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 431 حالة

أعلنت وزارة الصحة في رواندا تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 431 حالة.

وقالت الوزارة- في بيان لها (نقلته صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني)- إن 283 شخصا قد تماثلوا للشفاء التام من المرض وغادروا المستشفيات، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في شرق القارة السمراء قد أجرت حتى الآن75013 اختبارا معمليا للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعن حالات الوفاة، أبلغت رواندا منذ تفشي الفيروس عالميا في شهر مارس الماضي عن حالتين وفاة فقط.