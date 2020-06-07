 «صحة الدقهلية»: تعافي 280 حالة من كورونا في الدقهلية - بوابة الشروق
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«صحة الدقهلية»: تعافي 280 حالة من كورونا في الدقهلية

نعمان سمير
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:02 م | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 4:02 م

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، خروج 16 متعافيًا تماثلوا للشفاء التام من الحجر الصحي بتمى الأمديد والمدينة الجامعية، ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي سواء بالدقهليه أو بمحافظاتهم.

وأضاف "مكي"، أنه تم شفاء وتعافي 280 حالة من محافظة الدقهليه من بداية الجائحة، حتى اليوم الأحد من أصل 480 حالة إيجابية؛ ليكون المتبقي 200 حالة منهم 50 وفاة في 3 شهور ونصف من أصل 1200 على مستوى الجمهورية ويصبح الباقي 150 حالة موزعين بالتساوى ما بين مستشفيات الحجر 50، ومستشفيات الفرز 50، والعزل المنزلي 50 مريضًا.

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