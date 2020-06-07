سحب 23 رخصة لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم سحب 23 رخصة قيادة من سائقين لعدم التزامهم والركاب بقرار ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة المحلة وبعض قرى مركز سمنود، لمتابعة منافذ بيع الكمامات المتنقلة والتي وفرتها المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنافذ البيع الأخرى بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية.

وشدد محافظ الغربية، على رئيس حي أول وثاني طنطا بوضع صندوق لجمع القمامة أمام مجمع العمارات بمدخل طنطا المحلة ورفع الإشغالات الموجودة بالطريق، وكذلك التوجيه باستمرار أعمال النظافة بمركز ومدينة سمنود ، إلى جانب سرعة بدء المنافذ التي تم توفيرها لبيع الكمامات في التوزيع غدا الاثنين.

ووجه رحمي، رئيس حي أول وثاني المحلة بعمل حملة مكبرة من الحي والتموين والصحه لرفع الإشغالات ومراجعة الفاكهة والخضراوات مع الباعة الجائلين للتأكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، كما وجه بتوفير مقاعد على مسافات متباعدة للمترددين على بنك ناصر الاجتماعي وشركة بتروتريد لتجنب الزحام وعدم تكدس المواطنين.