 اليابان وبريطانيا تجريان مباحثات تجارية الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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اليابان وبريطانيا تجريان مباحثات تجارية الثلاثاء المقبل

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 10:50 ص

من المقرر أن يجرى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى ووزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس مباحثات تجارية بعد غد الثلاثاء، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزيرين سوف يناقشان التوصل لاتفاق تجاري جديد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسوف يسعى الوزيران لوضع صيغة نهائية للاتفاق لكي يبدأ العمل به في بداية عام 2021.

وأفادت بلومبرج بأن اليابان تسعى للتوصل لاتفاقيات تجارية في مجالات تشمل السيارات، في حين من المتوقع أن تركز بريطانيا على قطاعي الملابس والمالية.

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