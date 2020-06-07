بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 2668 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليصل إجمالي أعداد المصابين بالفيروس إلى 2668 حالة حتى الآن.

وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري- في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الأحد- أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 980، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1528 شخصا، ويوجد في المؤسسات الطبية 147 مريضا، 12 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأظهر المقر إصابة 288 مهنيًا طبيًا حتى الآن، وفي خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين جديدتين بين الطاقم الطبي، كما توفى في اليوم الماضي شخص واحد متأثرا بعدوى كورونا وكان يبلغ من العمر 60 عاما، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي منذ بداية تفشي الوباء في بلغاريا وصل إلى 160 حالة.