 الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الليلة.. بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين


نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:59 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 9:59 ص

يقيم بيت الشعر العربي في مركز إبداع الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي العاشر أون لاين، في 7 مساء اليوم الأحد.

ويتضمن اللقاء 4 فقرات، الأولى مع الباحث "حلمي ياسين"، الذي يتحدث عن "رحلة في التراث الشعبي"، وشروط تسجيل التراث الثقافي على موقع اليونيسكو، والثانية فاصل غنائي مع الفنانة "ندى الموجي".

والفقرة الثالثة أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء إسلام حمادة، وحسام إبراهيم، وحسن فريد طرابية، وريهام شمس، وخالد الحداد، ومحمد لبن، ومحمد طايل، ومروة كامل، أما الرابعة تتضمن لقاء مفتوحا يشارك فيه الشعراء الحاضرون.


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