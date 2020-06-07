رئيس المنظمة: الرئيس السيسي يولي اهتمامه بوحدة الأراضي الليبية

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر «فرع» ليبيا، تأييدها لمبادرة «إعلان القاهرة» الرامية إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، حسب بيان صحفي للمنظمة.

وقال رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا الشيخ أكرم الجراري، إن المُبادرة تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها.

وأضاف خلال بيان اليوم الأحد، أن المبادرة تؤكد حرص مصر الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والتشديد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، بما يؤدي إلى الحفاظ على الأراضى الليبية وثرواتها التي هى ملك للشعب الليبي.

وناشد «الجراري» المواطنين الليبين بضرورة أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وأعربت المنظمة ورئيسها عن خالص شكرها وتقديرها إلى جمهورية مصر العربية، ورئيسها عبدالفتاح السيسي الذي يمثل القيادة السياسية الحكيمة، والذي يولي اهتمامًا واسعًا بليبيا، مؤكدة أنه يعمل على تقريب وجهات النظر ودعم الحل السلمي الذي يُنهي الصراع ويحافظ على وحدة الأراضى الليبية دون تدخل خارجي.

وأكد «الجراري» بقوله: «هذا الموقف ليس بغريب على مصر أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف منارة العلم الوسطي المعتدل».