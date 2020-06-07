تعرض الفنان محمد رمضان ونجله للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة لهما، فسخر أحد المتابعين من لونهما، الأمر الذي اضطر الفنان محمد رمضان للتعليق على هذا التنمر بأنه يفتخر بلونه ولون ابنه ولونه ابيه.

الواقعة أثارت موجة تعاطف كبيرة مع الفنان محمد رمضان، وحصل على دعم معنوي ربما لأول مرة في مشواره الفني، من قبل أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعلنوا رفضهم الشديد للتنمر الذي تعرض له هو وابنه، خاصة أن التنمر يعكس سوء أخلاق صاحبه، ويهدم مجتمعات بأكملها.

والمفارقة هنا أن محمد رمضان لن يستطيع الإعلان عن كونه صاحب لقب "نمبر وان" أو "الأول" من بين الفنانين المصريين الذين تعرضوا للتنمر بسبب لون بشرتهم، فلقد سبقه الكبير والراحل النمر الأسود "أحمد زكي"، الذي صنع "التنمر" نجوميته، وهذا ليس من باب المبالغة بقدر كونه واقعا وموثقا بالصوت والصورة حينما حكي الراحل أحمد زكي، في لقاء تليفزيوني جمعه مع الإعلامي القدير الراحل طارق حبيب، نقطة التحول الكبيرة في حياته التي جعلته يقف بين مفترق الطرق، إما الاستسلام واليأس وربما الموت، وإما النجاح والوصول للقمة وهو ما كان.

الحكاية بدأت قبل نحو 45 عاما وتحديدا عام 1975، بعد مرور عامين على تخرج أحمد زكي من المعهد العالي للفنون المسرحية، هذا الشاب الذي شارك بأدوار صغيرة في بعض الأفلام والمسرحياته ويراوده حلم البطولة و لديه إيمان شديد بموهبته وبأنه يستحق، وظل يقبل هذه الأدوار الصغيرة منتظرا أن يحين الوقت.

وفي عام 1975 جاءته الفرصة الذهبية أو ما يقولون عنها فرصة العمر حينما تلقى عرضا كبيرا من المنتج والمؤلف ممدوح الليثي للعب دور البطولة أمام سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في فيلم "الكرنك"، وهو دور "إسماعيل الشيخ" الذي تربطه علاقة حب بجارته وزميلته في الجامعة "زينب دياب"، التي تلعب دورها سعاد حسني، وهو الترشيح الذي لاقى ترحيبا وتأييدا من مخرج الفيلم علي بدرخان، واستقبل "زكي" العرض قبول المنتصر، فها هو حلمه الكبير يتحقق، وبدأت موهبته التمثيلية تجد من يقدرها ويضعها في مكانها المناسب، وبدأ يؤهل نفسه للمرحلة الجديدة، خاصة أنه بعد انتشار خبر تعاقده على بطولة هذا الفيلم انهالت عليه العروض، وتم ترشيحه فعليا لبطولة فيلمين آخرين، ثم حدث ما لم يتوقعه أحمد.

حينما علم المنتج والموزع رمسيس نجيب أن أحمد زكي هو البطل الذي سيقف أمام سعاد حسني انزعج بشدة، ورفض أن يكون هذا الشاب ذو البشرة الداكنة صاحب الشعر الخشن أن يكون "حبيب السندريلا" ورفض تماما فكرة إسناد الدور له رغم محاولة ممدوح الليثي إقناعه أن كل أطراف العمل بما فيهم البطلة تؤيد الترشيح وتباركه، خاصة أن موهبة "زكي" تؤهله لهذا، لكن رمسيس نجيب تمسك بموقفه وهدد بعدم توزيع الفيلم وهو ما كان سيطيح بالمشروع تماما، فكان الحل المناسب هو الاعتذار للفنان أحمد زكي وترشيح الفنان نور الشريف ليحل مكانه وجاء وقت إبلاغ "زكي" بالخبر.

وبالفعل استدعى المنتج والمؤلف الراحل ممدوح الليثي الفنان أحمد زكي، في مكتبه ليعلن له قرار الموزع، وظن زكي أنه جاء ليتحدث عن تفاصيل الدور، فساق له "الليثي" الخبر المشئوم، فهاج أحمد زكي وظل يصرخ متألما وصرح الإعلامي عمرو الليثي، نجل المنتج الراحل ممدوح الليثي أنه قام بضرب رأسه بكوب زجاجي حتى سالت الدماء على وجهه، وظل "زكي" يصرخ في وجه الجميع قائلا "بكره هتندموا".

من هنا يكمل أحمد زكي، باقي القصة بنفسه مع الإعلامي طارق حبيب، قائلًا: "خرجت من المكتب وأنا لا أرى أي شيء أمامي، ولا أتصور أنه بسبب لون بشتري أرى مستقبلي يُهدم أمامي بهذا الشكل، وكانت الفاجعة الكبرى حينما علم المنتجون الذين اتفقوا معي على بطولة الفيليمين الآخرين أنه تم فسخ تعاقدي على بطولة "الكرنك" بسبب لوني وظنا أن الجمهور لن يقبل على الفيلم، فسحبوا هم أيضا عروضهم خوفا أن يتعرضوا لخسائر مادية كبيرة إذا أسندوا البطولة لي".

وتابع والدموع تغرق عينيه: "شعرت في هذا اللحظة بإنكسار كبير، وبأن كل شيء ينهار من حولي وكدت للحظة استسلم، وانهار، وأن اترك الأيام تفعل بي ما تشاء، لكن في لحظة وقفت، وقلت لنفسي لا تستلمي، فأنا مؤمن بموهبتي الكبيرة، ومثل هؤلاء لن يؤثروا عليّ ولا على طموحاتي وأحلامي، وقررتها لحظتها الصمود، والمواجهة، والتحدي".

وكشف زكي تفاصيل لقاءه بالموزع الذي رفض وجوده بطلا في فيلم "الكرنك" بعد أن أصبح نجما كبيرا في السينما المصرية والعربية، وقال: "لم أحمل له أي ضغينة تجاهه، بل بالعكس، أردت أن أتوجه إليه وأحييه وأشكره أن بسببه وصلت لما أنا فيه الآن".

الملفت في الأمر أنه بعد 3 أعوام فقط من واقعة "الكرنك"، شارك أحمد زكي الفنانة سعاد حسني بطولة فيلم "شفيقة ومتولي"، واشتركا الاثنين معا في بطولة أكثر من عمل منها أفلام "موعد على العشاء"، و"الدرجة الثالثة"، و"الراعي والنساء"، ومسلسل "حكايات هو وهي"، وبعدها تنسحب الأضواء من سندريلا الشاشة، ويتوهج الفتى الأسمر، وتتصدر صوره أفيشات أفلامه ويحقق أعلى الإيرادات، وكان منافسا قويا لكل نجوم السينما.

وقال عنه الفنان نور الشريف، وهو كان "معيد" عليه في معهد الفنون المسرحية، أن أحمد زكي كان طالبا متميزا وعبقريا، وممثلا نادرا، مؤكدًا أنه كان حريصا على مشاهدة كل أعمال أحمد زكي فهو يري أنه يقدم شيئا مختلفا تماما ومتطورا للغاية، وأن ما شهدناه على الشاشة أقل بكثير من موهبته الحقيقية فهو أكثر أبناء جيله موهبة وتألقا.