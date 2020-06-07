سنغافورة تعتزم تشديد الإجراءات في أندية القمار لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت هيئة تنظيم أندية القمار في سنغافورة أنها تدرس تشديد التدابير المتخذة في الأندية في مسعى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن متحدث باسم الهيئة القول إن الهيئة قامت في وقت سابق بخفض مقدار المعاملة النقدية التي تجري في تلك الأندية ويتعين أن تتم مراجعتها من جانب الجهات المعنية إلى النصف لما يعادل خمسة آلاف دولار سنغافوري (3588 دولار).

إلا أن الهيئة أوضحت أن هذا لا يزال أعلى من المعيار العالمي البالغ ثلاثة آلاف دولار الذي وضعته منظمة "مجموعة العمل المالي" المعنية بمكافحة غسل الأموال.

وذكرت الهيئة أنها تقوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية بمراجعة الحدود التشريعية في قانون مراقبة أندية القمار بهدف خفض هذه الحدود للالتزام بصورة أكبر بمعايير مجموعة العمل المالي.

وكانت مجموعة العمل أفادت في نوفمبر بأن الدولة المدينة لديها أوجه قصور في مراقبة كيانات مثل أندية القمار والشركات العقارية. وأشارت إلى أن هناك "أوجه قصور لا تزال تؤثر"، دون ذكر أي شركات.