بابا الفاتيكان يدعو إلى الالتزام باليقظة في مواجهة كورونا

نبه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال عظته اليوم الأحد إلى أنه ينبغي على الناس ألا يتخلوا عن حذرهم ويفترضوا أنهم في مأمن من فيروس كورونا الآن بعد أن تراجعت مستويات الإصابة في العديد من دول الغرب.

وقال البابا خلال صلاته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "لا يمكن للمرء إعلان فوزه مبكرا للغاية وبصورة تفوق الحد .. استمروا في توخي الحذر!".

وقصد البابا بذلك الاستمرار في اتباع القواعد التي وضعتها السلطات الصحية المحلية.

وحدثت موجات تفشي جديدة للفيروس في مناطق حول العالم بعد عودة الأشخاص إلى حضور القداديس والصلوات وآداء الأعمال شخصيا عندما بدا أن الوباء قد تلاشى في منطقتهم.

وأعرب البابا فرنسيس عن سعادته لأن إيطاليا يبدو أنها تجاوزت أسوأ مرحلة للوباء. ولكن، دون تسمية دول معينة، قال إن هناك أماكن أخرى لا تزال العدوى تنتشر فيها بسرعة.

وقال: "يوم الجمعة الماضي، كان هناك بلد يسجل حالة وفاة كل دقيقة. إنه أمر رهيب!"، دون تسمية البلد. وقال إنه دائم التفكير في حال المصابين.

وبعد غلق كاتدرائية وساحة القديس بطرس في مارس لمنع تفشي الوباء، تم إعادة فتحهما حاليا واستئناف الفعاليات البابوية المعتادة ولكن بحضور عدد محدود من الزوار في وقت واحد.