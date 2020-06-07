ضربة موجعة لبايرن ميونخ في ليلة التتويج المحتملة

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تلقى بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمي الفريق خلال مباراته المقبلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، والتي قد تحسم اللقب خلال الأسبوع المقبل.

وتأكد غياب الهداف الأول للبايرن روبرت ليفاندوفسكي وزميله توماس مولر، عند مواجهة مونشنجلادباخ، بسبب تراكم البطاقات الصفراء لدى الثنائي.

وقال بايرن عقب الفوز (4-2)، على باير ليفركوزن أمس السبت، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.

وقبل 4 جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف، يوم السبت، ثم فاز حامل اللقب على مونشنجلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا، كان أحدثها للمهاجم البولندي أمس.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي، بعد التوقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.