نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد مستشفى الطور العام

أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، جولة ميدانية بمستشفى الطور العام، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للموطنين.

وتفقدت نائب المحافظ خلال جولتها، مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وتابعت حالة تأهب واستعداد الأطقم الطبية، لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجهت نائب المحافظ الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشددة على استمرار حماية كافة الأطقم الطبية والتدريب المستمر لهم.