التضامن: كان لنا نصيب كبير من العمل في آخر 6 سنوات بفضل اهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعي

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن خلال السنوات الست الأخيرة كان لوزارة التضامن الاجتماعي نصيب كبير من العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بالبعد الاجتماعي بشكل عام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن برنامج الدعم النقدي الذي كان موجودًا في مصر منذ أكثر من 30 عامًا كان غير مشروطًا، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم النقدي الحالي «تكافل وكرامة» مشروط.

وأوضح أن مشروطية برنامج «تكافل وكرامة» في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أنه يشترط بأن يكون أطفال الأسر التي تتلقى دعم يتلقون التعليم، ويحضرون ما لا يقل عن 80% من أيام العام الدراسي، فضلًا عن الشروط الصحية، التي تتمثل في اهتمام الأم بصحتها وتلقي الأطفال للتطعيمات.

وأشار إلى أن في حال عدم التزام الأسرة التي تتلقى الدعم من برنامج «تكافل وكرامة» بمشروطية التعليم والصحة فمن الممكن أن يتم رفع الدعم عن أحد الأطفال، وفي بعض الحالات عن الأسرة بأكملها، موضحًا أن برنامج «كرامة» دعم للفئات غير القادرة على العمل، وتحديدًا الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو غير مشروط.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي، أطلقت مشروع «مستورة» الذي استفاد منه عشرات الآلاف من الأسر، مشيرًا إلى إنشاء ما يقرب من 27 ألف مشروع للأسر.