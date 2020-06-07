الصين: لقاح كورونا سيكون منفعة عامة عالمية عندما يكون جاهزا للتطبيق

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ تشي قانغ اليوم الأحد إن الصين ستجعل لقاحها الخاص بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، عندما يكون جاهزا للتطبيق بعد تحقيق النجاح في البحوث والتجارب السريرية.

وأضاف قانغ - في تصريح اليوم - أنه يجب تعزيز التعاون الدولي في عمليات التطوير والتجارب السريرية والتطبيق الخاصة باللقاح، مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يجب أن يركز على ضمان السلامة والفعالية وإمكانية الوصول إليه.

وأوضح أنه حتى الآن تمت الموافقة على أربع لقاحات معطلة ولقاح مضاد للفيروس الغدّي للتجارب السريرية في الصين، لافتا إلى أنه بينما يواكب العلماء في الصين والخارج التطورات المتبادلة، فإن الصين تقود العالم في تطوير أنواع معينة من اللقاحات.

وألمح إلى أنه تم تنفيذ اتفاق جيد للتعاون الدولي حول تطوير اللقاح حتى الآن، مؤكدا أن العلماء الصينيين والأجانب يحاولون تقديم إسهامات لبناء مجتمع الصحة للجميع فىي العالم.

ولفت إلى أن تطوير اللقاحات عملية دقيقة ومعقدة، تواجه العديد من الشكوك وقد تستغرق فترة طويلة.